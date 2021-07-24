إيرادات أفلام العيد .. أحمد عز وكريم عبد العزيز في الصدارة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 يوليو 2021 07:34 صباحاً - نجح موسم أفلام عيد الأضحى 2021 في إنقاذ السينما المصرية من آثار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث حقق فيلما "العارف" لأحمد عز، و" البعض لا يذهب للمأذون مرتين" لكريم عبد العزيز، إيرادات قياسية بلغت 24 مليون جنيه و628 ألف جنيه في ثلاثة أيام فقط، رغم اقتصار الحضور على 70 بالمئة فقط من المقاعد المتاحة لضمان التباعد الاجتماعي.

بوستر فيلم العارف - الصورة من الصفحة الرسمية للفيلم على الفيس بوك

فيلم "العارف" للنجم أحمد عز، حصد 12 مليونا و400 ألف جنيه، وحقق رقما قياسيا في العام 2021، وهو أعلى إيراد يومي أول أيام عيد الأضحى متجاوزا حاجز 3 ملايين جنيه، وهو رقم لم يتحقق منذ انتشار فيروس كورونا.

العارف من بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، ركين سعد أحمد خالد صالح، حازم ايهاب، ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء والمنتج أحمد بدوي -المشرف العام على الانتاج في شركة سينرجى فيلمز.

بوستر فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين- الصورة من الصفحة الرسمية للفيلم على الفيس بوك

كريم عبد العزيز احتل المركز الثاني بفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" وحقق إيرادات 7 ملايين 139 ألف جنيه خلال أيام العيد ليصل إجمالي إيراداته18 مليونا و771 ألف جنيه في أسبوعين، ويجسد كريم عبد العزيز خلال أحداث الفيلم أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدوانى وبيومي فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

بوستر فيلم مش أنا - الصورة من الصفحة الرسمية للفيلم على الفيس بوك

توقع البعض أن تتراجع إيرادات فيلم "مش أنا" بعد الضجة المثارة بين بطلي العمل تامر حسني وحلا شيحة، ولكنه استقر في المركز الثالث بقائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات محققاً 4 ملايين و958 آلف جنيه، وبلغت إجمالي إيراداته منذ بدء عرضه 30 مليون جنيه في 4 أسابيع.

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته. ويشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

فيلم أحمد نوتردام - الصورة من الصفحة الرسمية للفيلم على الفيس بوك

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لمركز الرابع من نصيب النجم رامز جلال بفيلم "أحمد نوتردام" الذي حقق 95 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 18 مليونا و668 ألف جنيه في 7 أسابيع عرض ويشارك في البطولة، الفنانة غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، وهو من تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم.

بوستر فيلم ماما حامل - الصورة من الصفحة الرسمية للفيلم على الفيس بوك

فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوي استقر في المركز الخامس وحقق في أيام العيد 19 ألف جنيه، ووصل إجمالي إيراداته إلى 4 ملايين و396 ألف جنيه وهو من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربى، شريف دسوقي، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبد الرحمن.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أسرة ليلى علوي المتزوجة من بيومي فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغني ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج، رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوي.

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