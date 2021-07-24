العائلة المالكة البلجيكية تحتفل بيومها الوطني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 يوليو 2021 07:34 صباحاً - حضرت العائلة المالكة البلجيكية متمثلة في الملك فيليب، الملكة "ماتيلد"، ولية العهد الأميرة "إليزابيث"، الأميرة "إليونور"، الأمير "غابرييل" والأمير "إيمانويل" خدمة Te Deums تي ديوم (خدمة دينية قصيرة مبنية على الترنيمة) والذي أقيم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة البلجيكية 2021 في كاتدرائية Saint Michael's and Saint Gudula في بروكسل، تبعها حفل خاص في ساحة القصر، حيث يتم عادةً الاحتفال باليوم الوطني لبلجيكا مع تي ديوم وعرض عسكري.

العائلة المالكة البلجيكية في خدمة تي ديوم- الصورة من موقع New my royals





أصول إحتفالات بلجيكا في هذا اليوم

وبحسب موقع "Brussels times" يعود الإحتفال باليوم الوطني للمملكة البلجيكية لعام 1831 عندما تم الإعلان عن بلجيكا كدولة مستقلة في عام 1830.

العائلة المالكة البلجيكية في ساحة القصر الملكي- الصورة من موقع New my royals





وفي كل عام يوم 21 يوليو، تحتفل بلجيكا بيومها الوطني، مما يعني أن الخدمات العامة في بلجيكا تغلق أبوابها، ويحصل معظم الناس على يوم عطلة وستقام الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد.

الملك فيليب والملكة ماتيلد- الصورة من موقع New my royals





وعلى عكس العام الماضي، عندما تم إلغاء معظم الأحداث نتيجة لوباء الفيروس التاجي، ستحدث أحداث أكثر قليلاً هذا العام.

ولية العهد الأميرة إليزابيث- الصورة من موقع New my royals





كل عام، تقام عدة احتفالات للاحتفال بهذا اليوم، بدءًا من العائلة المالكة البلجيكية، فضلاً عن المؤسسات السياسية في البلاد، والسفراء وممثلي المؤسسات الأوروبية المختلفة، الذين يحضرون ترنيمة تي ديوم في العديد من الأماكن الدينية في جميع أنحاء البلاد.

الإحتفالات باليوم الوطني البلجيكي هذا العام

بعد حضور خدمة تي ديوم، حضرت العائلة المالكة، في فترة ما بعد الظهر، احتفال اليوم الوطني بعرض عسكري ومدني في ساحة القصر الملكي، والذي خصص بالكامل لأولئك الذين لعبوا دورًا في المعركة ضد أزمة فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة.

بدأ العرض العسكري في الساعة 2:00 ظهرًا، وتبعه لاحقًا عرض من قبل وزارة الدفاع، بالتعاون مع الشرطة الفيدرالية.

وأعقب ذلك استعراض مدني لخدمات الطوارئ، ثم تم تكريم جميع أبطال كوفيد في العرض نفسه، ولكن أيضًا من خلال شهادات الفيديو وأثناء العروض الموسيقية الحية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد. كما تمت دعوة بعض أبطال Covid لحضور العروض الفنية.

أيضًا تم الاحتفال بتكريم جميع الطلاب في بلجيكا لشكرهم على الشجاعة التي أظهروها خلال هذه الفترة الطويلة من الكفاح ضد الوباء، وقد تمت دعوة العديد من الطلاب لحضور هذا الحدث.

كما كان الحال في العام الماضي ، لن يُقام المهرجان في المنتزه في Parc de la Warande وعروض الألعاب النارية هذا العام ، ولن يتمكن الجمهور من حضور الحفل أو العروض المحلية.

زيارة خاصة

أنهى الملك والملكة اليوم الوطني بزيارة Farra Clerlande في أوتنجيس ، وهو سكن للبالغين الذين يعانون من إعاقات عقلية شديدة أو عميقة، وإلى المركز الوطني للتصلب المتعدد في ميلسبروك.