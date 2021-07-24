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الملكة رانيا العبدالله تلتقي سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن في البيت الأبيض

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 يوليو 2021 07:34 صباحاً - التقت الملكة رانيا العبدالله في البيت الأبيض (اليوم)، بسيدة أمريكا الأولى الدكتورة جيل بايدن، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني للعاصمة الأمريكية واشنطن ويرافقه فيها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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جلالتا الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا وولي العهد سمو الأمير الحسين خلال لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر د. ألبرت بورلا

ويعتبر هذا اللقاء الأول الذي يعقد بين الملكة رانيا العبدالله والدكتورة بايدن بعد أن أصبحت السيدة الأولى حيث جرى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة في التعليم. ويذكر أن الدكتورة جيل بايدن تعتبر أول سيدة أولى تبقى في وظيفة بدوام كامل.

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الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا وولي العهد سمو الأمير الحسين خلال لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر د. ألبرت بورلا العاصمة واشنطن، الولايات المتحدة 
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الملكة رانيا خلال لقاء مع مجموعة من السيدات استضافته السيدة جريس نيلسون عقيلة مدير شركة ناسا السيناتور السابق بيل نلسون
 
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الملكة رانيا والسيدة الأولى الدكتورة جيل بايدن في البيت الأبيض
 
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الملكة رانيا خلال لقاء مع مجموعة من السيدات استضافته السيدة جريس نيلسون عقيلة مدير شركة ناسا السيناتور السابق بيل نلسون

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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