جيسا دوجار ترحّب بمولودها الرابع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 يوليو 2021 07:34 صباحاً - رحّبت النجمة الأمريكية "جيسا دوجار" وزوجها "بن سيوالد" بفرد آخر في عائلة دوجار، حيث أنجبت "جيسا" طفلها الرابع بعد عدة أيام من الانقباضات.

وبحسب موقع "Us Magazine" أعلنت "جيسا" أنها وزوجها "بن سيوالد" رحّبا بطفلهما الرابع معًا، بينما لم تكشف بعد عن جنس المولود أو اسمه أو أي تفاصيل أخرى.



"جيسا" تعلن عن مولودها من خلال إنستغرام

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كتبت نجمة Counting On السابقة البالغة من العمر 28 عامًا على Instagram جنبًا إلى جنب مع صورة لها وهي تحمل المولود الجديد في سرير المستشفى: "لقد وصل الطفل Seewald # 4!"

وعلقت "جيل دوجار" الأخت الكبرى لـ"جيسا" على المنشور قائلة: "مبروك يا أختي! سعيدة جدًا لكم جميعًا !!".



الزوجان لم يستسلما



أعلنت "جيسا" و"بن" في فبراير الماضي أنهما يتوقعان طفلهما الرابع معًا بعد أن تعرضت "جيسا" لفقدان الحمل العام الماضي، حيث قال الزوجان في بيان: "بعد الخسارة المفجعة لطفل العام الماضي، نشعر بسعادة غامرة أن فردًا آخر في عائلة سيوالد في الطريق."



أبناء "جيسا" و"بن"



تشارك "جيسا" زوجها "بن" ثلاثة أطفال هم: "سبورجون" 5 سنوات، "هنري" 4 سنوات و"آيفي"سنتان.

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