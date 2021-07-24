المغنية الأمريكية هالزي تضع مولوداً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 يوليو 2021 07:34 صباحاً - أعلنت مغنية New Americana "هالزي" البالغة من العمر 26 عاماً في منشور لها على إنستغرام، أنها رحبت بطفلها الأول "إندر ريدلي أيدين" مع زوجها كاتب السيناريو "أليف أيدين".

وبحسب موقع "Us Today" شاركت "هالزي" بهذه المناسبة صورتين، منها صورة بالأبيض والأسود لها وهي تحتضن مولودها الجديد في سرير المستشفى بينما تنظر إليه بحب. وكتبت إلى جانب الصورة: "الامتنان لأكثر ولادة نادرة ومبهجة مدعومة بالحب."



الإعلان عن حملها

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كانت "هالزي" قد أعلنت عن حملها لأول مرة في يناير من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت فيه نتوء طفلها. في الصورة، جلست وتنظر بعيدًا وترتدي قميصًا بألوان قوس قزح وبنطلون جينز.

وكتبت:" مفاجأة!" تبعها ثلاثة من الرموز التعبيرية: زجاجة ، قوس قزح وملاك طفل.

وخلال أشهر الحمل التسعة، كانت كثيرًا ما تظهر في وسائل التواصل الاجتماعي بصور توثق رحلة حملها. في إحداها ، قارنت بخفة دم بين معدتها وكرة السلة.



الألبوم الجديد



تأتي هذه الأخبار بعد أقل من أسبوعين من إعلان المغنية عن ألبومها الجديد: "If I Can’t HaveLove, I Want Power" الذي سيصدر في 27 أغسطس، ووصفته بأنه ألبوم عن أفراح وأهوال الحمل والولادة".

وقد كشفت المغنية عن غلاف ألبومها القادم في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تظهر وهي تحمل طفلًا. وقالت عنه: "صورة الغلاف تحتفل بأجساد الحوامل وبعد الولادة كشيء جميل يستحق الإعجاب. ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه للقضاء على النظرة الاجتماعية حول الجسد والرضاعة الطبيعية. آمل أن تكون هذه خطوة في الاتجاه الصحيح!"

جدير بالذكر أنه في عام 2018، تعرضت "هالزي" للإجهاض أثناء أدائها على خشبة المسرح.

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