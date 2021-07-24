فن ومشاهير

جورج وسّوف يحيي حفلاً إستثنائياً في جدة للمرة الأولى

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر
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"الخليج 365": أحيا الفنان جورج وسّوف ليلة إستثنائية ضمن حفلات صيف جدة التي تقام في Jeddah Super Dome، في أول لقاء له مع جمهورة في المملكة العربية بدعم من الهيئة العامة للترفيه.

لم يكن إستقباله لدى وصوله إلى مطار جدة إعتيادياً، حيث تجمهر المعجبون حول المطار لاستقباله والترحيب به، وأعرب الفنان السوري عن سعادته قائلاً "أنها لا توصف لتواجده في المملكة لأول مرة"، وقد غمره استقبال الحشود والمعجبون، وشكر شركة Benchmark المنظّمة وهيئة الترفيه السعودية على رأسها المستشار تركي آل الشيخ، لدعوته للمشاركة بحفلات صيف جدة.

لم يكن حفل الوسّوف حفلاً عادياً، حيث كانت أعداد الحشود خيالية فاقت كل التوقعات، زحفت للسهر معه والإستمتاع بأغانيه الطربية حتى ساعات الفجر الأولى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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