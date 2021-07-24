شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "قصة 200 جنيه" بالسينمات 18 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صناع فيلم "قصة 200 جنيه" الترويج للعمل المقرر طرحه 18 أغسطس المقبل بدور العرض السينمائية، وجاءت الدعاية بشكل مبتكر عن طريق وضع بوستر على شكل ورقة عملة "200 جنيه" مرسوم عليها إمضاء النجوم المشاركين؛ أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزى، مى سليم، إسعاد يونس، خالد الصاوى، محمود حافظ.

الفيلم يعتمد على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية،ويجسد الفنان أحمد رزق دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، أما الفنانة نيللى كريم ا تظهر فى دور راقصة خلال أحداث الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين و يضم نيللى كريم، إسعاد يونس، هانى رمزى، وليلى علوى، خالد الصاوى، أحمد رزق، ملك قورة، مى سليم وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه حول ورقة الـ200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.