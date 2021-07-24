حسن الرداد ورامي رضوان يردان على شائعة وفاة دلال عبد العزيز

كتب امير فتحي في السبت 24 يوليو 2021 05:43 صباحاً - انتشر، فجر اليوم السبت، خبرا وفاة الممثلة المصرية دلال عبد العزيز وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر.

وقد نفى الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، الشائعات المتداولة عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشر رضوان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك منشورا يقول فيه : “الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس؛ بس فاض الكيل”.

وكذلك قد علق الفنان حسن الرداد خبر وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، موضحا فى تصريحاته أن حماته لاتزال فى غرفتها بالمستشفى، وحالتها جيدة، معلقا:”هذه الأنباء كاذبة وحسبى الله ونعم الوكيل “.

وهاجم حسن الرداد عبر حسابه على انستغرام مطلقي هذه الشائعة قائلا “بالنسبة للمواقع الصفراء الرخيصة اللى كتبت اخبار غير صحيحة عن حماتى #دلال_عبد_العزيز، يا ريت تحترموا نفسكم شوية. اللى بينزل اخبار غير صحيحة تخص حياة انسان عشان يعمل ترند على موقع يبقى واحد مش محترم ولا يحترم المهنة بتاعته اللي الف باء فيها وجوب تحرى الدقة.”.

وتابع “احنا بقالنا شهور فى المستشفى و كلنا متواجدين مع حماتى و قاعدين قدامها ٢٤ ساعة رامى و إيمى و دنيا و انا و فجاة يجيلنا سيل مكالمات ورسائل من كل اهلنا و حبايبنا بيطمنوا.”

واضاف “حقيقي عايز اسال اللى كتب الخبر لو حد فينا كان بعيد و سمع الخبر ده حضرتك متخيل كان ممكن يحس بإيه او ممكن يحصل له ايه على ما يتاكد ان الخبر مش مظبوط؟ مش هقولك يا ريت يحصل فيك نفس الموقف عشان تعرف المصيبة اللى انت عملتها بس حقول لك حسبى الله و نعم الوكيل.”