شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاهد من نصيب النجم أحمد آدم فى فيلم "قصة 200 جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم أحمد آدم في فيلم "قصة 200 جنيه" في 5 مشاهد فقط، إذ أن العمل يعتمد على بطولة جماعية بمشاركة أكثر من نجم أبرزهم؛ أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد رزق، هانى رمزى، مى سليم، إسعاد يونس، خالد الصاوى، محمود حافظ.ونيللى كريم

الفيلم يعتمد على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية، ويجسد الفنان أحمد رزق دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، أما الفنانة نيللى كريم تظهر فى دور راقصة خلال أحداث الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف