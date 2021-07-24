بعد حفل الساحل الشمالي.. عمرو عرفة يوجه رسالة لعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص المخرج عمرو عرفة، على توجيه رسالة للفنان عمرو دياب بعد حضوره حفله الأخير بالساحل الشمالي.

ونشر عرفة، صورة له مع الهضبة عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق: "‏رفيق الدرب وصاحب صاحبه منذ أول تعارفنا في فيلم (ضحك ولعب وجد وحب) وحتى الآن مازلت متربع على عرش الغناء في مصر.. ما شاء الله ربنا يحفظك.. حفلة الساحل خلت للعيد معنى.. حبيبي يا هضبة".

وعلّق الشاعر أيمن بهجت قمر على صورتهما، قائلاً: "حبايبي وأخواتي الكبار".

وكان عمرو دياب، قد أحيا يوم الأربعاء الماضي، حفلا غنائيا بالساحل الشمالي، بحضور مجموعة من الفنانين بينهم: آسر ياسين، غادة عادل، وغيرهما.