حمادة أبو المجد يشارك في فيلم "المحكمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي
يشارك الفنان الشاب حمادة أبو المجد في فيلم "المحكمة" الذي تدور أحداثه في يوم واحد ومكان واحد وهو "المحكمة".
ويجسد "حمادة" شخصية عاملة في تلك المحكمة ويجري بينه وبين الشهود في القضايا العديد من الأحاديث التي تكشف جوانب مختلفة لهم، ويسلط الفيلم الضوء على قضايا من بينها الاغتصاب، والميراث، والتحول الجنسي.
الفيلم تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، بطولة النجوم: غادة عادل، محمود عبد المغني، فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وغيرهم.
يذكر أن أخر أدوار حمادة أبو المجد الجزء الثانى من مسلسل "نصيبي وقسمتك" مع النجوم: درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مي سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيري عادل، هنا شيحة، وإخراج مصطفى فكري، أكرم فريد، رامي رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.