حمادة أبو المجد يشارك في فيلم "المحكمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يشارك الفنان الشاب حمادة أبو المجد في فيلم "المحكمة" الذي تدور أحداثه في يوم واحد ومكان واحد وهو "المحكمة".

ويجسد "حمادة" شخصية عاملة في تلك المحكمة ويجري بينه وبين الشهود في القضايا العديد من الأحاديث التي تكشف جوانب مختلفة لهم، ويسلط الفيلم الضوء على قضايا من بينها الاغتصاب، والميراث، والتحول الجنسي.

الفيلم تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، بطولة النجوم: غادة عادل، محمود عبد المغني، فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وغيرهم.

يذكر أن أخر أدوار حمادة أبو المجد الجزء الثانى من مسلسل "نصيبي وقسمتك" مع النجوم: درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مي سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيري عادل، هنا شيحة، وإخراج مصطفى فكري، أكرم فريد، رامي رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.