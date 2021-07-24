بفستان أصفر جريء.. هكذا احتفلت نرمين الفقي بعيد الأضحى (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

خطفت الفنانة نرمين الفقي، الأنظار إليها في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

ونشرت نرمين، صورا عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من احتفالها بحلول عيد الأضحى مع صديقاتها، وعلّقت: "العيد أحلى مع الأصحاب.. ربنا يفرح الجميع وعيد سعيد".

وظهرت "نرمين" في الصور بفستان أصفر جريء، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وشاركت نرمين الفقي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ضل راجل" مع ياسر جلال ونور اللبنانية.

كما شاركت في "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.