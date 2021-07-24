مصطفى بسيط يكشف رأيه بأداء أحمد عز وفهمي وخاطر في "العارف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
كشف الفنان مصطفى بسيط، عن رأيه بأداء النجوم أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر بفيلم "العارف" المطروح حاليا بدور العرض السينمائي.
وكتب بسيط، عبر حسابه على "تويتر": "مبروك صناع فيلم العارف.. ألف مبروك للأستاذ والأخ الأكبر أحمد عز.. من أهم وأرقى وأنضف النجوم في الوسط الفني".
وأضاف: "مبروك حبيبي وصديقي المفاجأة أحمد فهمي، عامل دور حكاية ومختلف جداً، وأخيراً مبروك حبيبي وأخويا الكبير وصديقي مصطفى خاطر.. عالمي، كل كلمة منك بضحك أنت عسل الفيلم".
فيلم "العارف" بطولة النجوم: أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.