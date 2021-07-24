مصطفى بسيط يكشف رأيه بأداء أحمد عز وفهمي وخاطر في "العارف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان مصطفى بسيط، عن رأيه بأداء النجوم أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر بفيلم "العارف" المطروح حاليا بدور العرض السينمائي.

وكتب بسيط، عبر حسابه على "تويتر": "‏مبروك صناع فيلم ‎العارف.. ألف مبروك للأستاذ والأخ الأكبر ‎أحمد عز.. من أهم وأرقى وأنضف النجوم في الوسط الفني".

وأضاف: "مبروك حبيبي وصديقي المفاجأة ‎أحمد فهمي، عامل دور حكاية ومختلف جداً، وأخيراً مبروك حبيبي وأخويا الكبير وصديقي مصطفى خاطر.. عالمي، كل كلمة منك بضحك أنت عسل الفيلم".

فيلم "العارف" بطولة النجوم: أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.