شاهد.. هكذا استقبل الجمهور السعودي جورج وسوف لحظة صعوده المسرح في جدة

كتب امير فتحي في السبت 24 يوليو 2021 03:50 صباحاً - اشعل الفنان جورج وسوف حفله الذي أقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات حفلات صيف جدة التي تقام برعاية الهيئة العامة للترفيه وبتنظيم من شركة “بنش مارك”.

استقبال حافل لجورج وسوف في جدة

وقد حظي جورج وسوف باستقبال حافل من قبل الجمهور السعودي من اللحظة الأولى لظهوره على مسرح جدة سوبر دوم حيث نادى الجمهور باسمه،

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1418652750586556417?ref_src=twsrc%5Etfw

جورج وسوف يوجه كلمة للجمهور السعودي

ووجه الفنان السوري التحية للجمهور وشكره على هذا الاستقبال الكبير، وأكد على مدى شوقه لهذا اللقاء الأول الذي يجمعه بهم، وأكد كذلك في كلمة قصيرة أثناء الحفل على أمنيته أن تتكرر حفلاته في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة وأن يلتقي من جديد بالجمهور.

This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status

This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Statushttps://twitter.com/OKAZ_online/status/1418658284286918659?ref_src=twsrc%5Etfw

كما وجه وسوف التهنئة للجمهور بمناسبة عيد الأضحى المبارك فقال جورج وسوف: “شكرا على تواجدي هنا، وإن شاء الله تتكرر دائما، وعساكم من عواده”.

جورج وسوف يشعل الحفل بباقة من أجمل أغانيه

وقد أشعل جورج وسوف حفله بجدة بمجموعة من أجمل أغانيه حيث قدم مجموعة من أجمل الأغاني والتي من بينها أغنية “سلف ودين”، و”شيء غريب”، وكذلك كل من أغنية “رموش الأسمراني”، و”خسرت كل الناس” والتي قام الجمهور بترديد كلماتها مع النجم السوري وسط حالة من التفاعل الواسع.

ولم تكن هي الأغنية الوحيدة التي قام بغنائها الجمهور مع جورج وسوف بل حظت أغنية “بستنى باليوم واليومين” على نصيب كبير من التفاعل.



This is a Twitter Status



This is a Twitter Status

This is a Twitter Status This is a Twitter Status

This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Statushttps://twitter.com/Benchmark_ksa/status/1418647113970425858?ref_src=twsrc%5Etfw

جورج وسوف ظهر في الحفل واقفا وكان يستند على عصا، كما أحيا الحفل مع النجم السوري كل من الفنانة سمرين، والفنان ابراهيم الدواليبي وذلك ضمن مبادرة الهيئة العامة للترفيه لدعم المواهب.