محمد الفلاح - تطور جديد في الصراع القضائي بين انجلينا جولي وبراد بيت

السبت 24 يوليه 2021

في تطور جديد ومفاجئ في الصراع القضائي بين أنجلينا جولي وبراد بيت يمكن أن يغير مسار القضية، استبعدت المحكمة قاضيا خاصا ذا صلة ببراد وحكمت بـ“غير أهليته“.



وحققت أنجلينا جولي انتصاراً كبيراً وسط معركة طلاقها من براد بيت المستمرة منذ عدة سنوات، بعدما قضت محكمة استئناف يوم الجمعة في كاليفورنيا باستبعاد قاض خاص يرتبط ببراد فيما يتعلق بقضية حضانة الأطفال.

وحسبما نقلته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اتفقت محكمة الاستئناف مع جولي بأن القاضي ”جون دبليو أودركيرك“، لم يكشف بشكل كاف عما يربطه بعلاقات تجارية مع محامي براد بيت، مما يخل بحياديته في القضية.

وقالت المحكمة في بيانها: ”قد يتسبب الانتهاك الأخلاقي للقاضي أودركيرك، جنبًا إلى جنب مع المعلومات التي تم الكشف عنها فيما يتعلق بعلاقاته المهنية الأخيرة مع محامي بيت، في أن تدفع أي شخص للتشكيك في حيادية القاضي، وبناء عليه، قضت المحكمة باستبعاد القاضي لغير أهليته“.

يمكن أن يكون التطور الجديد بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير فيما يتعلق بالصراع القضائي بين أنجلينا وبراد، إذ إنه على الرغم من أن الصراع على الحضانة كان قد أوشك على الانتهاء، إلا أن القرار الجديد قد يعني أن صراع الحضانة سيبدأ من جديد ولم يقترب إلى النهاية بحسب ما كان متوقعا.

هذا وحتى الآن لم يرد محامو النجمين على طلب الصحيفة للتعليق على الحكم الجديد.

يجدر بالذكر أن الحكم الجديد يأتي بعد حوالي شهرين من تحقيق براد انتصاراً قضائياً ضد أنجلينا يضمن له حضانة مشتركة لأطفاله، إذ أصدر القاضي أودركيرك حينها حكماً لصالح براد ومنحه حق الحضانة المشتركة بناء على ”افتقار شهادة أنجلينا لعدم المصداقية والأدلة والتفاصيل“.

وبدأ الثنائي صراع طلاقهما في عام 2016 بعدما طلبت أنجلينا الطلاق وقبل الإعلان عنه في أبريل 2019 بناء على طلب لمحاميهما بحكم يسمح بإعلان انفصال النجمين رسيماً بينما لا تزال هناك قضايا أخرى عالقة، بما في ذلك الشؤون المالية وحضانة الأطفال.

وتعد قضية طلاق الثنائي السابق الشهير واحدة من أطول قضايا الطلاق في تاريخ هوليوود بجانب كونها الأغلى حتى الآن.