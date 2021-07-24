شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان عن شائعة وفاة دلال عبد العزيز:"الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الإعلامى رامى رضوان الشائعات المتداولة عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشر رضوان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك منشورا يقول فيه : "الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس؛ بس فاض الكيل".

وكان قد علق حسن النجم حسن الرداد خبر وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، موضحا فى تصريحاته أن حماته لاتزال فى غرفتها بالمستشفى، وحالتها جيدة، معلقا:"هذه الأنباء كاذبة وحسبى الله ونعم الوكيل ".