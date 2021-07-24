شكرا لقرائتكم خبر عن الدورة الحادية عشرة لمهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى تحمل اسم أشرف زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، إطلاق اسم الفنان أشرف زكى على الدورة الحادية عشرة للمهرجان، والتي ستقام فى الفترة من 22 إلى 26 أغسطس 2021، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبدعم لوجستي من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية التي يرأسها د. مصطفى الفقى، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد.

كما سيقام المهرجان على مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة، ومسرح ليسيه الحرية مقر فرقة الإسكندرية المسرحية التي يديرها الفنان محمد مرسى، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشي الذي تديره الفنانة أماني على عوض، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.



مهرجان بلا إنتاج الدولى