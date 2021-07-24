فن ومشاهير

هكذا احتفل محمود حميدة بعيد ميلاد نجل شقيقه الراحل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شارك الفنان محمود حميدة، متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة احتفاله بعيد ميلاد نجل شقيقه الراحل.

ونشر حميدة، صورة له معه، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع (حبيب) ابن أخي المرحوم فايز، في عيد ميلاده الرابع عشر".

جدير بالذكر أن محمود حميدة يشارك في فيلم "العارف" المعروض حاليا في دور العرض السينمائي.

"العارف" بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم"، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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