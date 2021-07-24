أروى وكارمن على الشاطئ وميرهان حسين أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة :

نرمين الفقي

الفنانة نرمين الفقي، نشرت صورة لها عبر إنستجرام، وهي تجلس داخل حديقة المنزل عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أروى

ظهرت الفنانة أروى، في أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام، وعلقت: "كل شيء له نكهته، حتى الظلام والصمت، وأنا اتعلمت أن أكون سعيدة بصرف النظر عن الحالة التي أنا فيها".

ولاء الشريف

الفنانة ولاء الشريف، ظهرت بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

كارمن سليمان

ظهرت الفنانة كارمن سليمان، أمام البحر في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللي جاي أحلى بكتير، إن شاء الله، تفائلوا بالخير".

ميرهان حسين

كشفت الفنانة ميرهان حسين، عن أحدث إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

بسنت صيام

نشرت الفنانة الشابة بسنت صيام، أحدث ظهور لها بملابس صيفية أمام البحر عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إذا كنت تعتقد أنني استرخي بجوار الشاطئ، فأنت مخطئ تماما".

نور عمرو دياب

ظهرت نور دياب ابنة الفنان عمرو دياب بصحبة صديقتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أسعد أعياد الميلاد لصديقتي الجميلة".

حورية فرغلي

نشرت الفنانة حورية فرغلي، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أيام زمان".

نانسي صلاح

ظهرت الفنانة نانسي صلاح، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أحمد التهامي

الفنان أحمد التهامي، ظهر داخل الجيم في أحدث ظهور له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أول تمرينة بعد فتة العيد".