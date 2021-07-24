40 صورة من عرض "دي جافو" على مسرح الهناجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصوير- محمود عبد الناصر

تُعرض في موسم عيد الأضحى المبارك، مسرحية "دي جافو" للمخرج أحمد فؤاد في مركز الهناجر للفنون لمدة 15 يومًا بدأت من ثاني أيام العيد في الثامنة مساءً.

العرض المسرحي "دي جافو" مأخوذ عن نص "إثبات العكس" للكاتب أوليفيرا شياتشيارى، وهو إعداد وإخراج أحمد فؤاد وبطولة: حمزة العيلي، تامر نبيل، أحمد السلكاوى، محمد يوسف، رحمة أحمد، رشا جابر، بسمة ماهر، ديكور أحمد أمين، أزياء مروة عودة، إضاءة أحمد الدبيكي، موسيقى محمد عبد الله، مساعد مخرج أحمد رضا ومها سامي، مخرج منفذ أحمد سيف، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

العرض يدور في إطار كوميدي عبثي عن شاب يحاول طوال الوقت تجنب الوقوع في أي شكل مشاكل إنسانية لكن كل شيء محيط به يورطه في الأزمات ومع كل محاولة للهروب من المشكلة يتورط أكثر.