كريم محمود عبد العزيز ينشر صورة من كواليس "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن كواليس جديدة خلال تصوير فيلمه السينمائي "موسى".
ونشر كريم، صورة من الكواليس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: "كواليس فيلم موسى.. ١١ أغسطس في كل السينمات".
فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.
العمل بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.