كريم محمود عبد العزيز ينشر صورة من كواليس "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن كواليس جديدة خلال تصوير فيلمه السينمائي "موسى".

ونشر كريم، صورة من الكواليس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: "كواليس فيلم موسى.. ١١ أغسطس في كل السينمات".

فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، ‏وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.