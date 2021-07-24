منة فضالي ترتدي الحجاب على الهواء: "هيجي يوم من الأيام وهلبسه" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ارتدت الفنانة منة فضالي، الحجاب على الهواء خلال حوارها ببرنامج "مع الفارس" مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة "الرشيد" العراقية.

وقالت منة: "حتى لو الحجاب عليّا مش حلو هيجي يوم من الأيام وهلبسه، وفي محجبات كتير أوي شكلهم حلو وشيك جدا وفي لبس شيك أوي للمحجبات".

أضافت: "أنا مش ضد الحجاب، ولكن أنا عشان ألبسه مش هينفع أقلعه تاني، وأنا بمثل دلوقتي.. وعلى فكرة أنا بصلي".

يذكر أن أخر أعمال منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" في موسم رمضان المنقضي، من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب ومي عمر وأحمد مالك وأحمد داش وغيرهم.