شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Cruella يحقق 219 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Cruella، إيرادات وصلت إلي 219 مليون و966 ألف دولار حول العالم ، وهو الفيلم الذي حقق 21 مليونًا و300 ألف دولار فى العرض الافتتاحى، وذلك قبل وصوله إلى جميع الدول حول العالم.

ويدور العمل حول شخصية البارونة Cruella، وهى نفس الشخصية الشريرة التى سبق وظهرت في سلسلة أفلام 101 Dalmatians.

ومنحت شركة ديزنى، الضوء الأخضر لجزء ثان من فيلمها Cruella الذى حقق نجاحًا كبيرًا فى دور العرض السينمائى ومنصة ديزنى بلس بعد أسابيع قليلة من طرحه، وهو ما منح الشركة ثقة كبيرة فى عملية التجديد.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Hollywood Reporter فإن شركة ديزنى العالمية قررت التجديد لفيلمها Cruella بعد النجاحات الكبيرة التى حققها، بنفس المخرج كريج جيليسبى وكاتب السيناريو تونى مكنمارا.

ويقوم ببطولة العمل الجديد Cruella الممثلة الأمريكية إيما ستون فى دور البارونة، وإميلى بيتشهام التى تلعب دور أنيتا، وكيربي هويل باتيست، والممثل الإنجليزى مارك سترونج، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " thedisinsider "، ىوقام بإخراج العمل كريج جيليسبي.