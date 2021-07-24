شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة فى صورة مع الهضبة بحفل الساحل: صاحب صاحبه ومتربع على عرش الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج عمرو عرفة صورة تجمعه مع الهضبة عمرو دياب من حفل العيد الذى أحياه فى الساحل الشمالى، ووجه رسالة له على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "رفيق الدرب وصاحب صاحبه منذ أول تعارفنا في فيلم ضحك ولعب وجد وحب وحتي الآن ما زلت متربعا على عرش الغناء في مصر.. ما شاء الله ربنا يحفظك".



عمرو عرفه على تويتر

وأشاد المخرج الكبير عمرو عرفة بحفل النجم عمرو دياب في الساحل خلال إجازة العيد، قائلا: "حفلة الساحل خلت للعيد معنى.. حبيبي يا هضبة".



عمرو عرفه والهضبة

وكان الهضبة عمرو دياب أحيا حفلا غنائيًا فى ثانى أيام الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، فى الساحل الشمالى، وسط حضور جماهيرى كبير، وقدم الهضبة خلال الحفل العديد من أغانيه منها أغانى ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ"، وأيضا عددا كبيرا من أغانيه القديمة، منها نور العين، متخافيش وراجعين وغيرها.

كما حرص عدد من الفنانين على حضور الحفل، منهم فيفى عبده التى قالت: "النهاردة أول يوم أخرج من فترة طويلة، رحت حفلة عمرو دياب فى الساحل الشمالى وانبسط جداً، الأجواء رائعة عيد سعيد علينا جميعاً".

وكان النجم الكبير عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "أحلى ونص" والتى تعد ثالث أغنياته فى صيف 2021، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وسبقها بأيام طرح ثانى أغنياته الصيفية وهى "اتقل" من كلمات تامر حسين ولحن مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها، وأيضا أغنية "الدنيا بترقص".