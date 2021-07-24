شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يحتفل بعيد ميلاد ابنته بلحظات عائلية ورسالة تحفيزية لعملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر بعيد ميلاد ابنته الصغرى بمجوعة من الصور واللقطات العائلية التي تجمعهما، ونشر أرنولد الصور على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ووجه لها رسالة قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي الصغيرة (شباتزل)! لا أصدق أنك في الثلاثين من عمرك! أنا فخور جدًا بك".



ارنولد على إنستجرام

وأضاف نجم الأكشن أرنولد شوارزنيجر، في رسالته: "فخور من عملك الرائع في الأفلام الوثائقية المنيرة إلى العطاء من خلال مساعدة الأولمبياد الخاص على عملك الفني الرائع الذي ينفجر من الماء، لا أستمتع أكثر من التنزه معك، سواء كنا نتدرب معًا أو نسافر حول العالم. ستكونين دائمًا ليو الصغير وأنا أحبك".



ارنولد مع ابنته



ارنولد وابنته

ولا يتخلى النجم أرنولد شوارزنيجر عن ممارسة الرياضة رغم تخطى الـ 70 من عمره، حيث يبلغ حاليًا عامه الـ 73 بالتحديد، إلا أنه دائمًا ما يضع الرياضة في المقام الأول عنده، مثلما أكد موقع ديلى ميل، ففور عودته إلى لوس أنجلوس من رحلة إلى مسقط رأسه فى النمسا بصحبة عائلته، ارتبط فيها ببعض الأعمال صمم على الفور أن يظهر في اليوم التالى وهو يقود دراجته بنفسه بصحبة ابنه الأكبر.

ومثلما ظهر خلال أكثر من صورة نشرها موقع الديلى ميل مؤخرًا حول الممثل الشهير الذى بدا بقمة فورمته الرياضية وهو يقود الدراجة، وأتت تلك الصور بعدما ظهر الثنائى معًا من داخل إحدى الصالات الرياضية فى لوس أنجلوس، حيث بدا عليهما ممارسة الرياضة هناك، ما يعكس علاقة خاصة تجمع بين الأب وابنه أقرب إلى الصداقة.