شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقي يتغزل فى شريهان بسبب "كوكو شانيل".. اعرف ماذا قال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم محمد حماقي بالنجمة شريهان من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، عقب مشاهدته للعرض المسرحى "كوكو شانيل"، قائلا: "العيد مبيكملش غير لما بنشوف الناس اللى بنحبهم وأنا حسيت بده جدا لما اتفرجت على (كوكو شانيل) كإنك عمرك ما نزلتي من على خشبة المسرح.. طول عمرك نجمة كبيرة أوى بتخطفي عين وقلب اللى بيتفرج عليكي بمنتهى البساطة ومنتهى السحر".

وواصل حماقي: "العيد برجوعك عيدين يا شريهان، شكرا إنك رجعتى، ومن فضلك أوعى تغيبى عننا تانى، وعاوز أشكر كل فريق العمل الجبار اللى اشتغل على عرض مسرحى مصرى بمعايير عالمية".



حماقى على إنستجرام

وتمثل مسرحية "كوكو شانيل" عودة للفنانة شريهان إلى المسرح من جديد بعد فترة طويلة من التوقف، قطعتها بالعرض المسرحى، التى حضرت له منذ فترة طويلة.

وكان النجم محمد حماقى كشف فى وقت سابق عن اقتراب طرح ألبومه الجديد والمكون من 12 أغنية، ويتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، عزيز الشافعى، حين أكد أنه سيتم طرحه خلال الصيف الجارى.