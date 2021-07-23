شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تطرح أغنيتها الجديدة "جبار" باللهجة اللبنانية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة بلقيس أحدث أغنياتها "جبار" وذلك عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي ومن توزيع عمر صباغ، وقد غنتها باللهجة اللبنانية، كما صورت بلقيس الأغنية فى بيروت مع المخرج اللبناني إيلي فهد.

وتستعد بلقيس خلال الفترة المقبلة لإحياء حفل غنائى على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الثاني عشر من أغسطس المقبل مع المايسترو أحمد طه؛ إضافة إلى أنها تستعد لطرح أغنية باللهجة المصرية لأول مرة تعاونت فيها مع الملحن عزيز الشافعى الذى كتب ولحن الأغنية.

يذكر أن بلقيس طرحت خلال الشهر الماضي أغنيتين، وهي أغنية "ممكن" التي قدمتها كدويتو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل، وتجاوزت عدد مشاهدتها حتى الآن أكثر من 75 مليون مشاهدة.

وأغنية "انتهي" التي كتب كلماتها مشاري إبراهيم وألحان عبد العزيز الويس وتوزيع علي المتروك، وتعاونت بلقيس في الأغنيتين مع المخرج اللبناني دان حداد.