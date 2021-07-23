شكرا لقرائتكم خبر عن "بياكلوا جاتو" محمود حميدة يحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقه الراحل بصورة طريفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم محمود حميدة جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بصور من اللحظات العائلية التي تجمعه بأفراد أسرته، إضافة إلى صور من كواليس أعماله الفنية التي تلقى إعجاب متابعيه.



محمود حميدة على انستجرام

ونشر الفنان محمود حميدة صورة تجمعه بابن أخيه الراحل على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وظهر وهو يحتفل مع ابنه شقيقه وسط أجواء طريفة، وعلق قائلا: "مع حبيب ابن أخي المرحوم فايز في عيد ميلاده الرابع عشر".



محمود حميدة وابن اخيه

وفى وقت سابق، قرر النجم محمود حميدة، الاحتفال بعيد ميلاد حفيدته "مريم" على طريقته الخاصة، بنشر صورة لهما وهو يحتضنها عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، ليوجه لها رسالة حب بكلمات رومانسية تعبيراً عن حبه الشديد لها.

وقال حميدة في رسالته التي أرفقها على الصورة التي ظهر فيها وهو يحتضن حفيدته: "حفيدتي مريم بطلة العالم هكذا ادعوها وأعني بذلك أنها بطلة عالمي أنا و لا أعني كل العالم، كل سنه وانت طيبة يا بطلة عالم محمود حميدة".

وشارك مؤخراً حميدة، فى بطولة فيلم "ريتسا"، من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة.