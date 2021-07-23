شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم الإيرانى أصغر فرهادى A Hero في مهرجان ملبورن السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فيلم المخرج الإيرانى أصغر فرهادي في مهرجان ملبورن السينمائى الدولى بأستراليا ، وذلك بوم 9 أغسطس المقبل، بعدما فاز بالجائزة الكبرى بمهرجان كان السينمائى فى نسخته الـ74، حيث تقاسم فيلم الدراما "A Hero" للمخرج أصغر فرهادي والفيلم الفنلندي "Compartment No. 6" للمخرج جوهو كوسمانين الجائزة.

ونافس فيلم أصغر فرهادي في المسابقة الرسمية لمهرجان كان مع فيلم الافتتاح Annette والفيلم الجزائري علّى صورتك، وذلك إضافة إلى 22 فيلما لتكتمل المنافسة بينهم على السعفة الذهبية للمهرجان واحدة من أرفع جوائز السينما العالمية، حيث شهدت المنافسة مشاركة فيلم Ahed’s Knee، من إخراج نداف لبيد، وفيلم Benedetta من إخراج بول فيرهويفن والفيلم الذي يدور حول معاناة راهبة في إيطاليا بالقرن السابع عشر، وهو من بطولة شارلوت رامبلينج ولامبرت ويلسون وفيرجيني إيفيرا و دافني باتاكيا وأوليفييه رابوردن وكلوتيلد كوراو.

كما شارك فيلم Drive My Car من إخراج ريوسوكي هاماجوتشي، و Everything Went Fine من إخراج فرانسوا أوزون، وينافس في المسابقة المخرج والممثل شون بن بفيلمه Flag Day ، وهو الفيلم الذي يدور حول أب يعيش حياة مزدوجة، حيث يعمل في مجال التزوير والسرقة من أجل إعالة ابنته.

وأيضًا فيلم The French Dispatch والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الصحافيين الذين يعملون في مقر جريدة أمريكية تقع في مدينة فرنسية خيالية خلال القرن العشرين، وهو ما يبعث للحياة مجموعة من القصص المنشورة فيها، وهو من إخراج ويس أندرسون و بطولة بيل موراي و ليا سيدو وسيرشا رونان و ويليم دافو وأدريان برودي و بينيشيو ديل تورو.