أول تعليق من رولا سعد بعد حفل زفافها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

احتفلت الفنانة اللبنانية رولا سعد، أمس الخميس، بزفافها على المهندس يحيى خضر، وسط حضور أسرة العروسين، وعدد من الأصدقاء المقربين.

ونشرت رولا، صورا لها من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمهور رولا الحبيب.. الفنانة رولا حبت أنها تشارككم فرحتها بأجمل يوم بعمرها، وتخبركم أنه تم يوم أمس زفافها من حبيبها وشريك حياتها المهندس يحيي خضر".

وتابعت: "اقتصر العرس على الأهل والأصدقاء المقربون بسبب كورونا والأوضاع التي يعيشها البلد، وأحيا الحفل فرقة المجد للزفة البعلبكية للفنون والتراث اللبناني".

وأضافت: "أيضا أغنية خاصة بشريك عمرها يحيي، كلمات وألحان وتوزيع طوني سابا، غنتها بهذه المناسبة تم كتابتها وتلحينها قبل يومين من الزفاف، وتم اختيارها لفستان الزفاف من المصممة اللبنانية ميراي داغر، وفضّلت أن يكون العشا عالطريقة اللبنانية، عرس لبناني بكل تفاصيله".

كانت المطربة اللبنانية رولا سعد أعلنت خطوبتها من مهندس فلسطيني يقيم في أمريكا، وقالت قبل عدة أشهر خلال لقائها في برنامج Et بالعربي: "بالفعل انخطبنا في رأس السنة واحتفالنا مع أصحابي وشقيقتي، اسمه يحيى يقيم في أمريكا وأصله فلسطيني، وبنحب بعضنا".