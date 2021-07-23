فيلم "توك توك" يتأهل للمنافسة على جوائز الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

فاز الفيلم الروائي القصير "توك توك"، بجائزة أفضل فيلم روائي قصير في مهرجان پان أفريكان السينمائي الدولي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب مخرج الفيلم محمد خضر، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الحمد لله.. فاز فيلمنا القصير (توك توك) بجائزة أفضل فيلم روائي قصير في مهرجان پان أفريكان السينمائي الدولي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في دورته التاسعة والعشرون، وهو من المهرجانات العالمية المؤهلة للمنافسة على جوائز الأوسكار، شكراً لأعضاء لجنة التحكيم، وشكراً لمؤسسي المهرجان، وشكر خاص لكل فريق عمل الفيلم".

الفيلم مستوحى من قصة حقيقية وتدور أحداثه حول "ولاء" التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطريقة غير شرعية، وتجبرها الظروف على العمل كسائقة "توك توك" لتقع في العديد من المشاكل وتواجه سلبيات المجتمع من عنف وتحرش وسيطرة الذكور على سوق التكاتك.

فيلم "توك توك" من إنتاج رامي يعقوب، شيرين علاء ومحمد خضر وشاركه في التأليف شريف عبد الهادي ومن بطولة إلهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، ندى أكرم، عمر راشد، ماري جرجس منتج فني يحيى الغريب، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال، ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.