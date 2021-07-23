"نزلت أنا ومراتي نتعشى عملت حفلة".. محمد رمضان ينشر فيديو جديد من الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو جديد خلال تواجده في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وظهر رمضان في الفيديو، وهو يغني في أحد المطاعم والجمهور يلتف حوله، وعلّق قائلا: "في الساحل نزلت أنا ومراتي نتعشى عملت حفلة واتعشينا في البيت.. ملحوظة الفيديو تصوير مراتي".

وكان محمد رمضان نشر فيديو يظهر خلاله على شاطئ البحر والجمهور يلتف حوله، كما ظهر بعضهم وهم يهتفون له، وكتب رمضان تعليقا على الفيديو: "في الساحل كنت نازل البحر عملت حفلة.. ونزلت البيسين لما روحت".

جدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "موسى"، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة.

"موسى" شارك في بطولته النجوم: سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، سيد رجب، هبة مجدي، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، صبري فواز، تارا عماد، مفيد عاشور وغيرهم.