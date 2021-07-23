شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تطرح كليب "سلامات" بفكرة مختلفة ما بين الهرب من مطعم لرقص بالشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم أحدث كليباتها الغنائية "سلامات" من خلال قناتها على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التى صورتها بفكرة مختلفة حيث اعتمدت على تصويرها بجانب اثنين يمثلان دور أصدقائها داخل مطعم يهربوا منه بعدما اكتشفوا أنهم جميعا لا يمتلكون أموالا.



نانسى عجرم

تنطلق الأغنية فى جو من المرح الذى يسيطر على الكليب، والأغنية تتعاون فيها نانسى عجرم مع كل من الشاعر شادي نور، و‎الملحن محمد يحيى، و‎الموزع هادى شرارة.

وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وجهت الشكر قبل أيام لكل من ساعدها في ألبومها الجديد، من خلال تغريدة على تويتر، قائلة: "أنا لما بيكون حوالى ناس بيحبوني هالقد وبيشتغلوا من قلب قلبن بحس إحساس ولا أحلى الألبوم ما وصل لهون لولا جهود كتار تعبوا واشتغلوا من قلبن وأنت منن بحبك كتير".



نانسى عجرم

الألبوم الذى حمل اسمNancy 10 لاقى ردود فعل واسعة من جانب جمهورها ومحبيها ممن أثنوا على الألبوم، قبل أن تفاجئهم بالتزامن مع عيد الأضحى بكليب "سلامات".

ويتضمن الألبوم 10 أغنيات ما بين اللهجة المصرية واللبنانية والخليجية، ومنها "سلامات، ياما، يا ناس قولولي، عاتب ولوم، ما تعتذر، على شأنك جايه معاك، حياة".