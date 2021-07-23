شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة يدعم بعثة مصر بأولمبياد طوكيو: "واثق فيكم يا أبطال.. وهتشرفونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم هانى سلامة، عن فخره بالبعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو، ونشر هاني سلامة صورة من مشاركة البعثة المصرية فى حفل الافتتاح على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق قائلا: " فخور ببلدي وشباب بلدي أصحاب أكبر بعثة عربية في أولمبياد طوكيو، وأصحاب أكبر حصيلة عربية من الميداليات في التاريخ الأولمبي".

ووجه الفنان هاني سلامة، رسالة إلى أبطال البعثة الأولمبية المصرية، قائلا: "واثق فيكم يا أبطال مصر وإن شاء الله تشرفونا وترجعوا لنا شايلين الميداليات الدهب.. بالتوفيق يا أبطال".



هانى سلامة على انستجرام

وتبحث البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو عن تحقيق إنجازٍ جديدٍ، يضاف إلي سجلها بعد أن حصد أحفاد الفراعنة 29 ميدالية على مدار 21 نسخة سابقة للأولمبياد، حيث تشارك مصر ببعثة هي الأكبر في تاريخها بأولمبياد طوكيو 2020، يصل قوامها إلى 134 لاعبًا، ولاعبة يتنافسون في 24 رياضة.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قررت في وقت سابق تكليف المهندس هشام حطب برئاسة البعثة المصرية في طوكيو التي تنطلق في 23 يوليو الجاري.

كما تملك مصر تاريخًا جيدًا في الدورات الأولمبية منذ عام 1912، وحتي النسخة الأخيرة في 2016، حيث نجحت في حصد 29 ميدالية متنوعة، بينها: "سبع ميداليات ذهبية، تسع فضيات، و13 ميدالية برونزية".