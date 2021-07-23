شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي يسخر من انتهاء إجازة عيد الاضحى والعودة للعمل بصورة طريفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النجم أحمد حلمي، من أكثر الفنانين تفاعلا مع الأحداث على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمتلك "حلمي" روح الدعابة والسخرية ليضع به بصمته على الموضوعات التي تشغل المتابعين على منصات السوشيال ميديا، ومن أكثر الموضوعات اهتماما الآن انتهاء إجازة عيد الأضحى والعودة إلى العمل.

وتفاعل الفنان احمد حلمي، مع التعليقات الطريفة والكوميكسات التى تتناول انتهاء إجازة عيد الأضحى والعودة إلى العمل، ونشر "حلمى" صورة من فيلمه الشهير "جعلتني مجرما" على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، وتفاعل معاها بتعليق ساخر قائلا: "لما تروح الشغل بعد الاجازة"، ولقت تفاعلا كبيرا من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.



احمد حلمى على فيس بوك

ويواصل النجم أحمد حلمى تحضيرات فيلمه الجديد "إكس" المقرر انطلاق تصويره بعد موسم عيد الأضحى المقبل، حيث تم التعاقد مع النجمة روبى ونسرين أمين ويبحث عن البطلة الثالثة لتجسد دور البطولة النسائية أمامه خلال أحداث الفيلم، ومن المقرر أن يتم التعاقد معها خلال الأيام المقبلة، الفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

يذكر أن آخر أعمال حلمي السينمائية، فيلم خيال مآتة، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى وشارك فى بطولته منة شلبى، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وانتصار، وعبد الرحمن أبو زهرة، ولطفى لبيب، وانعام سالوسة، محمود الليثى، ياسر الطوبجى، رشوان توفيق وضيف الشرف حسن حسنى وتم طرحه فى موسم عيد الأضحى عام 2019.

وظهر أحمد حلمى كضيف فى مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، خلال مشهد لم تتجاوز مدته 5 دقائق، لكنها كانت دقائق اعتبرها البعض من العظمة والبراعة والتجسيد الرهيب للمشاعر، فهو الأب الذى استشهدت ابنته، على أيدى عناصر الجماعات الإرهابية، التى روعت الشعب المصرى.