شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة تستقبل فيلم ماريون كوتيار Annette في سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائي في المملكة المتحدة فيلم Annette يوم 3 سبتمبر المقبل، وذلك بعد فوزه في مهرجان كان السينمائى، حيث نال مخرجه ليوس كاراكس جائزة أفضل مخرج.

يروي الفيلم الجديد Annette قصة هنري، الممثل الكوميدي الاحترافي الذي يتمتع بروح الدعابة الشديدة، وآن المغنية ذات الشهرة العالمية، وفى دائرة الضوء، هم الزوجان المثاليان، ولكن ستغير ولادة طفلهما الأول، آنيت، حياتهما، بالإضافة إلى قصة الفيلم الجديد المشوقة يحتوى العمل الجديد على مجموعة من الموسيقى التصويرية الأصلية من تأليف فرقة Sparks الأمريكية.

ابتكرت فرقة سباركس قصة الفيلم الجديد، جنبا إلى كتابة العمل وتأليف الأغانى الأصلية، وكان المنتج الموسيقي الشهير ماريوس دي فريس، المعروف بعمله في أعمال موسيقية عالمية مثل La La Land و Bohemian Rhapsody وMoulin Rouge، منتجًا تنفيذيًا للموسيقى.

وكان مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 74، قد عقد مؤتمرا صحفيا لصناع فيلم Annette، بطولة آدم درايفر وماريون كوتيار، وغاب درايفر عن المؤتمر، بينما حضرت كوتيار وسيمون هيلبرج والمخرج ليوس كاراكس.