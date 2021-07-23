شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار وآية عبد الله يتألقان بحفل فى الاسكندرية أمس .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم اللبناني وائل جسار، حفلا غنائيا أمس بالتزامن مع ثالث أيام عيد الأضحى، وذلك في مدينة الإسكندرية، وسط مجموعة من جمهوره ومحبيه ممن حرصوا على حضور الحفل الذى شهد غناءه باقة من أفضل أغانيه، والتى اشتهر بها على مدار سنوات طوال مسيرته الفنية.

كما شهد الحفل تألق المطربة آية عبد الله أثناء فقرتها الغنائية بالحفل، التي غنت فيه أغانى عديدة وسط تفاعل من الجمهور طوال الحفل.

كما يحيى اليوم الجمعة النجم اللبنانى وائل جسار، حفلاً غنائيًا فى مدينة العلمين الجديدة، بمناسبة الاحتفالات بموسم العيد، والذى يشهد عددا من المفاجآت، ويقدم لجمهوره عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة.



وائل جسار مع آية عبد الله