شكرا لقرائتكم خبر عن هالي بيري فى رحلة بحث عن زوجها المفقود في فيلم The Mothership.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمة هالى بيرى وجون أورتيز، وهما في كواليس تصوير فيلمهما الجديد The Mothership في بوسطن.

وتدور أحداث فيلم المغامرات والخيال العلمي The Mothership ، حول سارة مورس ، والتي يختفي زوجها في ظروف غامضة من مزرعتهم الريفية، حيث تكتشف سارة شيئا من خارج كوكب الأرض أسفل منزلهم، وتبدأ في رحلة بحث عنه وعن الحقيقة، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته توماس فيليب أونيل و عمري هاردويك و مولي باركر وهو من إخراج مات تشارمان.

هالي بيري فى كواليس فيلم The Mothership

هالي بيري فى كواليس فيلم The Mothership

هالي بيري فى كواليس فيلم The Mothership

هالي بيري فى كواليس فيلم The Mothership

النجمة العالمية هالى بيرى أصبحت مؤخرا الوجه الإعلانى لإحدى ماركات الملابس الرياضية، وشاركت الفائزة بجائزة الأوسكار البالغة من العمر 54 عامًا لقطات من الحملة حيث شوهدت فى المجموعة الجديدة، وأثبتت هالى بيرى أنها لا تزال تتميز باللياقة البدنية، قائلة "الرياضة تجعلنا نشعر بأننا على قيد الحياة، وبدت هالى مذهلة فى مجموعة الصور التى تضمنت بعض لقطات الحركة، كما بدت مستعدة للدخول إلى الحلبة لتظهر مدى لياقتها البدنية.

والنجمة العالمية هالي بيري من النجمات اللاتى يمارسن الرياضة وهذا ما يجعلها تحصل على جسد متناسق، ورغم أنها فى عامها الـ54، فـ هالى قضت يومها أمس من خلال طريقتها المفضلة "للحفاظ على لياقتها"، حيث نشرت على Instagram بضع لقطات لها وهى تمارس رياضة الملاكمة، كما كشفت أن الملاكمة هى طريقتها المفضلة للبقاء فى حالة جيدة، بينما تستعرض جسدها الرياضى المتناسق.