ميريام فارس تشوق الجمهور لحفلها في أبوظبي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شوقت النجمة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها، لحفلها مساء اليوم الجمعة في مدينة أبوظبي الإماراتية.

ونشرت ميريام، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا بإطلالتها المنتظرة خلال الحفل، وعلّقت: "‎مستعدة للصعود على المسرح".

وتُحيي ميريام فارس حفلا غنائيا مساء اليوم الجمعة في أبوظبي بالاتحاد أرينا.

وطرحت ميريام فارس، مؤخرًا، فيديو كليب أغنية "غدارة يا دنيا" من وثائقي "الرحلة" التي أطلقته منصة Netflix.

"غدارة يا دنيا" من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.