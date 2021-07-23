"يسير خارج المنطق".. اتحاد النقابات الفنية يرد على إيمان البحر درويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية (السينمائية والتمثيلية والموسيقية)، برئاسة الفنان عمر عبد العزيز، اليوم الجمعة، بيانا رد من خلاله على تصريحات المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر على حسابه بموقع "فيسبوك"، والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية.

وقال الاتحاد في بيانه: "تعرب جموع فناني مصر عن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات والتفسيرات والألفاظ غير المقبولة وغير المعقولة وغير المسئولة للفنان إيمان البحر درويش، وللأسف له مكانته في عالم الغناء".

أضاف الاتحاد: "تلك التصريحات التي خرج بها علينا في وقت تتكاتف فيه كل القوى الناعمة وتلتف حول الإنجازات غير المسبوقة للدولة المصرية الناهضة، وهو ما يؤكد أن هذا الفنان إنما يسير خارج المنطق والرؤية والأهداف التي نعمل جميعا على تحقيقها، وقد تحقق منها على مدار سنوات ما لم يتحقق على مدار عقود".

تابع: "تؤكد جموع فناني مصر أن ملف الأمن القومي خط أحمر ولا يجب لغير الموكل إليهم من المختصين النشر أو العبث بمفاهيمه وبقرارات الدولة المصرية الوطنية بشأنه".

واختتم البيان: "كما تؤكد جموع فناني مصر أنها ماضية قدما في مساندة كافة القرارات والأهداف التنموية والمشروعات القومية التي تخطو بها الدولة المصرية لغد أفضل لكل المصريين.. تحيا مصر والله الموفق".

كان الفنان إيمان البحر درويش تحدث في بث مباشر عبر "فيسبوك" مساء الخميس، عن تعرضه لظلم منذ ظهوره في الوسط الفني، وتحدث عن عدة موضوعات أخرى أثارت جدلا في فيديو اقتربت مدته من 20 دقيقة.