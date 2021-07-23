عاصي الحلاني لـ”صوت بيروت انترناشونال”: من واجب الفنان زرع الفرح رغم الأحزان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 07:26 مساءً - منذ ساعة واحدة

من السهل ان يلقب بملك المسرح فهو عندما يصعد على الخشبة يزلزل الارض بكل معنى الكلمة هذا ما يفعله فارس الاغنية العربية عاصي الحلاني في كل حفلة او مهرجان يقيمه وامس كانت حفلة عيد الاضحى التي اقيمت في احد المنتجعات السياحية في بيروت بمشاركة ملحم زين ونادر الاتات، ناجحة جدا بحضور يفوق الاف شخص واغلبهم من الاشقاء العرب الذين حضروا الى لبنان لقضاء اجازتهم رغم كل الظروف التي نمر بها.

وعن هذه الحفلة بالذات قال عاصي الحلاني لـ”صوت بيروت انترناشونال” “كان الهدف من احياء الحفلة ليلة امس هو المساهمة بعودة الفرح الى بيروت رغم معرفتي بالازمة الصعبة والاوضاع التي يعيشها الشعب اللبناني وهي يرثى لها” ويتابع قائلا “اذا عدنا للماضي قليلا نرى اننا في احلك الظروف التي مرت على لبنان كانت النشاطات الفنية والسياحة مستمرة واذا تذكرنا ايام الحرب الاهلية نرى ان الانتاجات الفنية لم تتوقف حينها اذ كنا نرى السيدة فيروز تحيي المهرجانات الكبيرة وايضا الشحرورة صباح والكبير وديع الصافي وغيرهم من كبارنا لم يتوقفوا عن الغناء للبنان الاخضر والجميل رغم المآسي التي مرت في بلدنا في منتصف السبيعنيات والثمانينات”.

ويضيف الحلاني “نحن في خضم حرب اقتصادية صعبة جدا والتدهور يطيح بكل المجالات لكن يجب ان نقول اننا شعب حي ولدينا دائما ايمان بوطننا ونحن لن نخضع ولن نيأس من الامر الواقع واذا تحدثت عن الحفلة التي اقيمت امس علينا ان نلحظ ان عددا كبيرا من الشباب وارباب العائلات استفادوا على الصعيد المادي سواء من تنظيم وادارة وفرق موسيقية الخ… والكل حمدوا ربهم لانهم عملوا في العيد وجميعنا يعلم ان الناس تحتاج الى العمل وهناك قطاعات عدة تستفيد من احياء الحفلات وفي النهاية نحن فنانون وعملنا الغناء والفنان ينبغي منه ان يزيد الفرح بين الناس ووقت الحزن عليه ان يسعى الى تخفيفه عنهم وهذا ما اقوم به”.

ويشير عاصي الحلاني الى ان بيروت في اسوأ الظروف نهضت من تحت الدمار وعادت بهية بشكلها وحضارتها وثقافتها واهلها ومحبينها . ويختم الحلاني قائلا الحمد الله نجاح الحفلة امس كان كبيرا بوجود المغتربين والاشقاء العرب واتمنى ان ابقى مصدرا لفرحة الناس.