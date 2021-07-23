تبرع سخي من بايرن ميونخ لمتضرري الفيضانات في ألمانيا.. إليكم المبلغ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 07:26 مساءً - منذ 3 ساعات

تبرع نادي بايرين ميونخ للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي وبالأخص في غربي ألمانيا بمبلغ قدره 1.1 مليون يورو.

وبغض النظر عن عائدات اللقاء فإن بايرن ميونيخ، سيتبرع بالمبلغ للمتضررين في ولايتي شمال الراين-وستفاليا، وراينلاند بالاتينات الأكثر تضررا من الفيضانات.

وصرح رئيس نادي بايرن، هيربرت هاينر قائلا: “في وضع كهذا، ينبغي أن يتحد الجميع، كرة القدم تعيش على التضامن والمسؤولية الاجتماعية”، موجها الشكر لنادي شالكه لانضمامه فورا إلى المبادرة.

ولم يُحَدَّد موعد المباراة الودية حتى الآن؛ لذا سيتبرع بايرن بالمبلغ قبل المباراة للمنظمات المسؤولة عن تسليم المساعدات المادية للضحايا والمتضررين.

يذكر بأن قوات من الجيش والشرطة الألمانية ساهمت في جهود الإنقاذ باستخدام الدبابات من أجل إخلاء الطرق من الانهيارات الأرضية والأشجار المتساقطة.