شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد وإدوارد يتألقان فى حفلات الساحل الشمالى بعيد الأضحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم محمد فؤاد واحدة من أقوى سهرات الساحل الشمالي، احتفالا بعيد الأضحي المبارك، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف أماكن السهر.

وبمجرد صعود فؤاد على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الشباب الذين شاركوه وصلات الغناء والرقص المتتالية على أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني الممتد لسنوات طويلة.



فؤاد

كما خطف إدوارد وفرقته الموسيقية "الجيبسي" أنظار وإعجاب الجمهور طوال فقرته على أغاني "دلونى على العيون السود"، "تريك تراك" ،" الو الو"، "سافر قلبي معاك" و" ليندا ليندا" .. وغيرها.



فؤاد

من ناحية أخرى كانت آخر مشاركات الفنان إدوارد التمثيلية خلال السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجى.