شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد النقابات الفنية: نساند القرارات التنموية.. وإيمان البحر درويش يسير خارج المنطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الاتحاد العام للنقابات الفنية "السينمائية والتمثيلية والموسيقية" برئاسة الفنان عمر عبد العزيز، عن استنكاره وأسفه للتصريحات غير المسئولة لـ"إيمان البحر درويش"، ووصفه بأنه "يسير خارج المنطق والرؤية والأهداف التي نعمل جميعا على تحقيقها".

وقال الاتحاد في بيان " تعرب جموع فناني مصرعن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات والتفسيرات والألفاظ غير المقبولة وغيرالمعقولة وغيرالمسئولة لفنان للأسف له مكانته في عالم الغناء تلك التصريحات التي خرج بها علينا في وقت تتكاتف فيه كل القوى الناعمة وتلتف حول الانجازات غير المسبوقة للدولة المصرية الناهضة، وهو ما يؤكد أن هذا الفنان إنما يسير خارج المنطق والرؤية والأهداف التي نعمل جميعا على تحقيقها وقد تحقق منها على مدار سنوات ما لم يتحقق على مدار عقود".

وأضاف البيان " يؤكد جموع فناني مصر أن ملف الأمن القومي خط أحمر ولا يجب لغير الموكل إليهم من المختصين النشر أو العبث بمفاهيمه وبقرارات الدولة المصرية الوطنية بشأنه، كما تؤكد جموع فناني مصر أنها ماضية قدما في مساندة كافة القرارات والأهداف التنموية والمشروعات القومية التي تخطو بها الدولة المصرية لغد أفضل لكل المصريين".