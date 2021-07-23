لقاء بين كيم كارداشيان وكاني ويست يشعل الأمل في إصلاح علاقتهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت تقارير إعلامية أميركية بأن كيم كارداشيان وزوجها المنفصل عنها كاني ويست التقيا نهاية الأسبوع الماضي خلال زيارة لمتحف في سان فرانسيسكو حفاظاً على سعادة أولادهما.

واستطاع الثنائي الذي يخوض قضية طلاق، السيطرة على العواطف في أول لقاء لهما بعد أشهر عدّة من الانفصال. وكان كل من كيم كارداشيان وكاني ويست قد اتفقا على الحضانة المشتركة لأطفالهما الأربعة بعد الطلاق.

واصطحب نجم تلفزيون الواقع ومغني الراب أطفالهما الأربعة إلى متحف الفن الآسيوي في سان فرانسيسكو يوم السبت. ووفقاً للتقارير، كان الجميع متشوقاً للتواجد هناك، وبدا أن الثنائي المنفصل ينسجم بشكل رائع. فكل منهما كان هناك من أجل الأطفال باعتبار أن المتحف بيئة صديقة للأسرة.

وفي حين أن كيم لم تبدأ بعد بمواعدة أي شخص منذ الانفصال، بدأ كاني قصة حب مزدهرة مع عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، التي ظهرت في فيديو موسيقي خاص به عام 2010.

وكانت كيم قد تقدمت بطلب الطلاق من كاني في وقت سابق من هذا العام، مشددةً على ضرورة إنهاء الزواج بسبب خلافات غير قابلة للحل.

ويذكر أن هذا الثنائي يُعدّ من الأكثر شهرة في العالم، وأن كلاً منهما يتمتع بدرجة كبيرة من النجاح والشهرة، وكان زواجهما من الزيجات التي حظيت بأكبر متابعة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الماضية.