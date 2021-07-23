محمد الشرنوبي لسارة الطباخ: “حفل الساحل قانوني.. وتأجيله بسبب الشوشرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تداول أنباء عن إلغاء حفله في الساحل الشمالي الذي كان مقرراً إقامته أمس، خرج الفنان محمد الشرنوبي عن صمته ليرد على مروجي هذا الخبر وعلى رأسهم منتجة أعماله سارة الطباخ، التي زعمت أنّ نقابة المهن الموسيقية قامت بإلغاء تصريح حفله.

ونشر الشرنوبي تصريحاً من نقابة المهن الموسيقية بإقامة الحفل، وذلك عبر “إنستغرام”، وكتب معلّقاً: “فيه حاجات غريبة جداً بتحصل من إمبارح، وصحافيين يكلمونني على إلغاء تصاريح وأخبار غريبة جداً بتنزل”.

وتابع: “حفلة الساحل يوم 21 كانت قانونية، والنقابة كانت مصرحة لي بالحفلة عادي، لكن بسبب الشوشرة التي حصلت إمبارح 70 في المئة من الحجوزات اتلغت”.

وأضاف: “قرّرنا أنا وفريق العمل إننا تأجيلها ليوم ثانٍ عشان كل اللي كان عاوز ييجي.. يعرف ييجي، بس كدة، مفيش مشاكل خالص”.

وكانت المنتجة سارة الطباخ، قد روّجت أنباء عن أنّ الحفل تم إلغاؤه من نقابة المهن الموسيقية، كما قدمت الشكر للنقيب الفنان هاني شاكر، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت: “كل الشكر والتقدير للنقيب أمير الغناء العربي الأستاذ الفنان هاني شاكر لتطبيق القانون، وإلغاء طلب أي إصدارات لتراخيص لحفل اليوم 21-7 الخاصة بمحمد الشرنوبي، والتي لم يصرح لها من الأساس، طبقاً لقرار النقابة الصادر في 30-3 بإلزام الشرنوبي بالالتزام بالعقد، وحتمية موافقة الشركة الكتابية على أي تعاقدات، وحصرية التعاقدات والتعاملات المادية والتفاوضية مع شركة إيرث برودكشن فقط، كوكيل حصري لمحمد الشرنوبي، بموجب عقد سارٍ حتى الآن، والعقد نافذ وسارٍ بحكم محكمة الصادر بتاريخ 31-1-2021”.

وأضافت: “كل الشكر والتقدير لأعضاء المجلس المحترمين لحرصهم على تطبيق القانون، وننوه أن من ينتهك حقوق شركة إيرث برودكشن أو يخالف قرارات النقابة أو أحكام القانون سيكون الرد بالقانون، ولن يردعنا أحد عن أخذ حقوقنا كاملة، مافيش حد فوق القانون… إحنا دولة قانون”.

ويُعد ذلك حلقة صغيرة من حلقات الخلاف بين الطباخ والشرنوبي اللذين كانت تجمعهما علاقة حب وخطوبة انتهت بفسخها بسبب رغبة الطباخ في التحكم في الظهور الإعلامي للأخير، الأمر الذي استدعى إصراره على فسخ عقده معها بصفتها صاحبة عقد احتكار جهوده كمطرب، ولجأ الشرنوبي إلى المحكمة الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفسخ عقد الاحتكار.