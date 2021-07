عادة مميّزة تدفع كيت مدلتون للسهر ليلاً.. تعرفوا إليها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شأنها شأن أيّ أمّ أخرى، تحرص دوقة كامبريدج على جعل أعياد ميلاد أطفالها الثلاثة مميّزة وخاصة. وثمّة تقليد واحد جميل تمارسه الدوقة كل عام في الليلة التي تسبق عيد أطفالها ويتطلب منها أن تبقى مستيقظة لوقت متأخر.

وذكر موقع “ميرور” البريطاني، أنه بمجرّد أن يخلد الأطفال الصغار، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس للنوم، تبدأ كيت في صنع كعكة عيد ميلادهم الخاصة بهم.ومع استعداد الأمير جورج للاحتفال بعيد ميلاده الثامن، فمن المحتمل أن تنشغل كيت بالمطبخ قريباً.

وكشفت كيت عن تقاليدها الرائعة في العام 2019 عندما ظهرت وزوجها الأمير ويليام في برنامج خاص بـ”هيئة الإذاعة البريطانية” (BBC) مع خبيرة الطهو ماري بيري بعنوان A Berry Royal Christmas.

وتحدثت كيت عن حبها للخبز حيث أخبرت ماري أنه عندما يتعلق الأمر بأعياد ميلاد أطفالها “أحب صنع الكعكة”.

وأضافت: “لقد أصبح من التقاليد أن أبقى مستيقظة حتى منتصف الليل مع كميات من خليط الكيك والمثلجات، وأعمل كثيراً، لكنّني أحبّ ذلك”.

ليس السهر لهذا الغرض التقليد الوحيد في منزل كامبريدج، خاصة عندما يتعلق الأمر بعيد ميلاد الأمير جورج. وكشفت عرابة الملك المستقبلي، جوليا صموئيل (60 عاماً) والتي كانت صديقة جيدة للأميرة ديانا، أنها تشتري ألعاباً “مستحيلة” للصغير، والتي يتعين على ويليام أن يقضي أياماً في تجميعها بعناية.

وقالت: “أفعل لجورج ما فعلته ديانا بنا، أي تحضير الألعاب التي تتطلب الكثير في صنعها. بعد ذلك يتعين على ويليام أن يقضي أياماً في التجميع. ثم يقوم بتجميع كل الآلات معاً، مما يؤدي إلى حدوث ضوضاء مروعة وأضواء تومض وكل ذلك”.

كشفت جوليا عن التقليد عندما كانت ضيفة على البودكاست How to Fail with Elizabeth Day – في حلقة العام الماضي للاحتفال بعيد ميلاد ديانا التاسع والخمسين.ووصفت الطفل بالـ”مذهل”، مضيفة أنّ صديقتها ديانا كانت ستعشقه.