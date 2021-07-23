والد ميغان ماركل يهددها وزوجها الأمير هاري باللجوء إلى القضاء إن لم يسمحا له برؤية أحفاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: قال والد ميغان ماركل إنه مستعد للجوء إلى القضاء لرؤية أحفاده.

ولم يقابل توماس ماركل (77 عاماً) آرشي وليليبيت مونتباتن وندسور أو حتى الأمير هاري.

وقال مدير الإضاءة السابق في مقابلة حصرية مع “فوكس نيوز” إنه مستعد لرفع الأمر إلى المحكمة “في المستقبل القريب جداً”.

وكانت علاقته مع ابنته متوترة منذ زواجها من الأمير هاري، حيث أبرم الأخير صفقة مع مصورون لنشر صوره قبل حفل زفافها ثم أُجبر على عدم حضوره بسبب مشاكل صحية، مما دفع بالأمير تشارلز إلى الحلول مكانه.

لكن توماس يقول إن صحته تستمرّ في التدهور ويخشى أنه قد لا يتمكن من مقابلة آرشي (عامين) أو حفيدته الجديدة ليليبت التي ولدت الشهر الماضي.

وانتقد توماس أيضاً إعلان هاري عن إصدار كتاب عن مذكراته في عام 2022.

من المتوقع أن يغطي الكتاب “اللحظات الجيدة والسيئة والأخطاء والدروس” في حياته، لكن توماس اقترح أنه “بعد ثلاث جلسات مع الأطباء النفسيين وأوبرا وينفري”، لن يكون لدى الأمير “الكثير ليقوله”.

ووجّه توماس ماركل انتقادات شديدة لدوق ودوقة ساسيكس بعد مقابلتهما المفاجئة مع أوبرا في وقت سابق من هذا العام، حيث قالت ميغان إن والدها “خانها” و”وجدت صعوبة في التصالح” معه.