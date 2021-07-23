أحمد حاتم يروي تفاصيل تعرضه لحادث سير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تحدث الفنان أحمد حاتم، عن حادث السير الذي تعرض له منذ أيام، وذلك بعد دخوله موسوعة غينيس بفترة قليلة، وسط حزن من جمهوره.

وقال إنّ هذا الحادث أدى إلى وجود عدد كبير من الكدمات بيديه وورم في الأوتار، وذلك خلال تصريحات له في برنامج “معكم”، ومازحته منى الشاذلي مقدمة البرنامج قائلة إن ما حدث له بسبب الحسد، فأجابها نافياً: “لا الحمد لله لا”.

وظهر حاتم خلال اللقاء، واضعاً جبيرة على يده اليسرى وأصابع يده اليمنى ملفوفة بشاش طبي.

وكان حاتم قد حقق نجاحاً آخر في عالم الرياضة بمشاركته ضمن منتخب مصر للسباحة ببطولة موسوعة غينيس لسباق التتابع 100×50م.

كما حطّم وفريقه الرقم القياسي في السباق، الذي تنظمه إحدى الشركات الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة ووزارة الشباب والرياضة ونادي نيو جيزة الرياضي.