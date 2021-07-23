"ذو القرنين" بأحداث الكابيتول.. سعي للبراءة على جناح الخلل العقلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسعى محامي المتهم الشهير بـ"ذو القرنين" في أحداث اقتحام الكابيتول، في يناير/كانون الثاني الماضي إلى إطلاق سراحه بإثبات "مرضه النفسي".

وقال محامي الدفاع ألبرت واتكينز إنه يتفاوض على اتفاق محتمل مع الادعاء، بعد أن اكتشف الأطباء النفسيون في السجن أن موكله جاكوب تشانسلي المعروف أيضا بـ"كاهن حركة كيو أنون"، المتهم بالمشاركة في أعمال شغب شهدها مبنى الكونجرس الأمريكي، يعاني من عدد من الأمراض العقلية.

وأضاف واتكينز، في مقابلة، أن "المسؤولين في مكتب السجون الاتحادية شخصوا إصابة موكله بالفصام والاكتئاب ثنائي القطب والقلق المفرط".

ولفت إلى أن "ما خلص إليه مكتب السجون الاتحادي، ولم يعلن عنه بعد، يشير إلى أن حالة المتهم العقلية والنفسية في تدهور نتيجة ضغوط اعتقاله في حبس انفرادي في سجن ألكساندريا بولاية فرجينيا".

وأضاف المحامي، في مقابلة الخميس: "مع قضائه المزيد من الوقت في الجبس الانفرادي.. أصبح التدهور في قدراته العقلية ملحوظا حتى للعين غير المدربة".

وأشار إلى أن "سجلات الصحة العقلية والنفسية لموكله التي تعود لعام 2006 وقت خدمته في البحرية الأمريكية تظهر تشخيصا مشابها لما خلص إليه مكتب السجون".

ورفض متحدث باسم مكتب وزير العدل التعليق على القضية.

وهذا المتهم من بين أبرز أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مظهرا، إذ كان من بين من اقتحموا الكابيتول بعد أن زعم ترامب في خطاب ناري أن خسارته في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني جاءت نتيجة تزوير.

وجاكوب تشانسلي من ولاية أريزونا والتقطت له صور داخل الكابيتول وهو عاري الصدر يرتدي خوذة بقرنين وعلى جسده رسوم كثيرة.

وقال واتكينز إن على السلطات تحديد كيف سيتسنى لتشانسلي الحصول على العلاج الذي يحتاجه حتى يتمكن من "المشاركة بشكل فاعل في الدفاع عن نفسه".